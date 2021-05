News-Podcast "Aufwacher" : Ermittlungen gegen Impfpass-Fälscher in NRW

Ermittlungen gegen Impfpass-Fälscher in NRW

Düsseldorf Der gelbe Impfausweis erlangt in diesen Wochen ein neues Standing. Doch das ruft jetzt Kriminelle auf den Plan: Sie bieten gefälschte Impfpässe an. Im Aufwacher sprechen wir über die Ermittlungen zu den falschen Impfbescheinigungen.

40 Prozent der Menschen in NRW haben zumindest die erste Dosis einer Corona-Impfung bekommen. Komplett durchgeimpft sind noch weniger Menschen. Die Impfung ist begehrt. Kriminelle bieten deshalb jetzt auch falsche Impfpässe inklusive Eintrag einer Corona-Impfung an.

Außerdem sprechen wir über die große Knappheit an Baustoff, die es aktuell gibt. Dachfenster, Styropor und Holz sind aktuell sehr teuer und haben lange Lieferzeiten. Woran liegt das? Und was ist die Lösung? Die Antworten gibt es im Aufwacher.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.