News-Podcast "Aufwacher" : Entscheidung im Unionspoker? NRW-Ministerpräsident Laschet gegen Söder

Düsseldorf Bringt das Wochenende die Entscheidung der Kanzlerkandidatur der Union? Wir blicken auf den Unionspoker zwischen Laschet und Söder. Und wie wirkt sich der Kampf auf NRW und das Amt des NRW-Ministerpräsidenten aus? Eine Analyse.

Im Aufwacher sprechen wir zunächst mit Kerstin Münstermann, Leiterin der Parlamentsredaktion der Rheinischen Post in Berlin. Liegt Markus Söders Platz nicht in Bayern? Wie wirkt sich die Doppelrolle von Armin Laschet als CDU-Vorsitzender und NRW-Ministerpräsident aus? Und wie wirken sich folgende zwei Szenarien aus - wenn Laschet Kanzlerkandidat wird, oder, wenn Söder Kanzlerkandidat wird.

An diesem Wochenende feiern wir außerdem 75 Jahre Rheinische Post. Ihr habt Interesse an unserer Jubiläumsausgabe? Hier gibt es die Ausgabe.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

