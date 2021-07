News-Podcast "Aufwacher" : Emissionsfrei in die Zukunft - Alternative Elektroauto

Emissionsfrei in die Zukunft - Alternative Elektroauto

Düsseldorf Wie werden wir in Zukunft von A nach B kommen? Diesel- und Benziner belasten die Umwelt stark. Eine Alternative: Elektroautos. Bis 2030 sollen bis zu zehn Millionen Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen rollen. Allerdings: Elektroautos sind teuer und es fehlen Ladesäulen.

Die aktuelle Bundesregierung fördert den Kauf von Elektrofahrzeugen. Die Parteien FDP und die Linke sind dagegen. Die Gründe sind allerdings sehr unterschiedlich. Die Mittel, die jetzt noch als Kaufanreize verwendet werden, sollten besser in Forschung und Entwicklung alternativer Antriebsquellen gesteckt werden, heißt es von der FDP. Die Linke fokussiert sich auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Die Details dazu hört Ihr in der neuen Goldwaage-Spezialfolge zur Bundestagswahl.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.