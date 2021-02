News-Podcast "Aufwacher" : Ein Jahr Pandemie in der Region - Nachrufe auf Corona-Tote

Düsseldorf Vor einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in NRW nachgewiesen. Seitdem haben sich nicht nur viele Menschen mit dem Virus infiziert - über 12.000 Menschen sind allein in NRW bereits an den Folgen gestorben. Im Podcast erinnern wir an die Schicksale, das sich hinter diesen Zahlen verbirgt.

Wir erinnern außerdem an weitere acht Menschen, darunter die Ordensschwester Gunthildis aus Mönchengladbach, sie verstarb mit 90 Jahren. Ahmet Dogan wurde nur 14. Jahre alt. Wir haben mit ihren Angehörigen gesprochen - mit ihnen gemeinsam erinnern wir an die Menschen, die eine Lücke in ihren Familien hinterlassen.Den Artikel lest ihr Kostenpflichtiger Inhalt hier.

Außerdem: Die Polizei in NRW hat das Urheberrecht verletzt - Schuld daran ist eine Tanzchallenge im Netz. Was genau dahinter steckt, erklärt uns Viktor Marinov.

Das Wetter: Der Tag beginnt teils wolkig, es bleibt aber niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht ist stellenweise Nebel möglich, das meldet der deutsche Wetterdienst. Die Temperaturen sinken dann auch auf 8 bis 4 Grad.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Sie erreichen uns auch per Whatsapp (auch Sprachnachricht) unter 0171/9038099.

