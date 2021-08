News-Podcast "Aufwacher" : Düsseldorfer Flughafen will mehr Kapazitäten - aber was ist mit dem Klimaschutz?

Düsseldorfer Flughafen will mehr Kapazitäten - aber was ist mit dem Klimaschutz?

Düsseldorf Trotz der Corona-Krise drängt der Flughafen Düsseldorf offenbar darauf, dass dort künftig mehr Flugzeuge starten und landen dürfen. Das zeigt ein vertrauliches Gutachten für das NRW-Verkehrsministerium. Im Podcast sprechen wir über dieses Gutachten und inwiefern neben den höheren Kapazitäten der Lärm- und Klimaschutz eine Rolle spielt.

Im Februar 2020 waren noch 1,3 Millionen Menschen an den NRW-Flughäfen unterwegs - im Februar diesen Jahres waren es noch nicht mal 90.000 Menschen. Trotzdem drängt der Düsseldorfer Flughafen offenbar darauf, dass dort künftig mehr Flugzeuge starten und landen.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

