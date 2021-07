News-Podcast "Aufwacher" : Die Folgen der Hochwasser-Katastrophe

Düsseldorf Auch heute sprechen wir natürlich weiter über die direkten und indirekten Folgen der Hochwasser-Katastrophe

Viele Menschen in den Katastrophengebieten in NRW sind immer noch ohne Strom und Gas, Autobahnen und Zugverbindungen sind teilweise blockiert. Wir schauen darauf, wie die Aufräumarbeiten vorangehen und wie groß die Schäden sind.

Außerdem geht es darum, dass viele Betroffene keine Versicherung gegen eine derartige Katastrophe hatten. Wir klären, warum das so ist, worauf man achten sollte und ob wir uns in Zukunft überhaupt gegen Folgen des Klimawandels versichern können.

Hier könnt ihr euch nochmal die Aufwacher-Folge anhören, in der es um den Versicherungsschutz der direkt betroffenen Menschen ging.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

