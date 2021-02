News-Podcast "Aufwacher" : „Nur weil jemand laut IQ-Test intelligent ist, heißt das nicht, dass er viel erreichen wird“

Düsseldorf Wie fühlt sich das Gehirn eines lebenden Menschen an? Macht ein größeres Gehirn schlauer? Und wo sitzt die Seele? Das fragt Chefredakteur Moritz Döbler die Neurowissenschaftlerin Svenja Caspers - dieses Wochenende im Aufwacher-Podcast.

Die Leiterin des Instituts für Anatomie I an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf ist nicht nur Diplom-Kauffrau und -Volkswirtin mit zwei Doktortiteln, sondern hat zudem die Gabe, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich zu erklären. Das stellt sie in Folge 2 der „Döbler-Dialoge“ unter Beweis.

So erklärt sie unter anderem, warum Männer zwar ein größeres Gehirn haben als Frauen und Pottwale ein größeres als Spatzen, das aber nicht notwendigerweise auf größere Intelligenz schließen lässt. Ohnehin: Das mit der Intelligenz ist eben so eine Sache. Caspers, die nie einen IQ-Test gemacht hat, bezweifelt zwar nicht, dass solche Tests ihren Sinn haben mögen. Aber: „Nur weil jemand laut IQ-Test intelligent ist, heißt das nicht, dass er in seinem Leben viel erreichen wird.“ Klug ist eben eine Frage der Definition – und ja, es gibt auch so etwas wie emotionale Intelligenz. Im Podcast erklärt sie unter anderem, wie bildgebende Verfahren das Gehirn als Sitz emotionaler Aktivität zeigen.