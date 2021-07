News-Podcast "Aufwacher" : Delta-Variante in NRW auf dem Vormarsch - keine Zweitimpfung mehr mit Astrazeneca

Delta-Variante in NRW auf dem Vormarsch - keine Zweitimpfung mehr mit Astrazeneca

Düsseldorf Mittlerweile sind 29% aller Corona-Infektionen in NRW auf die Delta-Variante zurückzuführen. Wir klären, was die schnelle Verbreitung für die Impfkampagne bedeutet. Seit gestern ist nämlich unter anderem klar: Wegen der Mutation soll es keine Zweitimpfungen mehr mit Astrazeneca geben.

Auch der Curevac-Impfstoff hat diese Woche Negativ-Schlagzeilen gemacht, denn: Für eine Zulassung in der EU ist die Wirksamkeit nicht hoch genug.

Am letzten Wochenende gab es in Düsseldorf eine Großdemonstration gegen das geplante Versammlungsgesetz - und danach hagelte es Vorwürfe gegen die Polizei: Eingekesselte Demonstranten sollen stundenlang kein Wasser bekommen haben und Sanitäter seien nicht zu Verletzten durchgelassen worden. Jetzt hat sich Innenminister Herbert Reul im Landtag dazu geäußert.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

