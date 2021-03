News-Podcast "Aufwacher" : Debatte um Impfvordrängler - Duisburger Hafenchef vorzeitig geimpft

Düsseldorf Impfvordrängler in der Corona-Pandemie sorgen für Empörung. Mit 67 schon geimpft - das ist auch der Duisburger Hafenchef Erich Staake. Bei seinen Aussagen hat er sich verstrickt. Jetzt gab es eine Entschuldigung und eine Ankündigung.

Außerdem sprechen wir über eine junge Sängerin. Die Remscheiderin Pia-Sophie Remmel singt am Samstag im Halbfinale von "Deutschland sucht den Superstar". RP-Redakteur Guido Radtke hat mit ihr gesprochen.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

