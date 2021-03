News-Podcast "Aufwacher" : Das Verschwinden des Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub

Düsseldorf Tengelmann-Chef Karl-Erivan Haub verschwindet Anfang April 2018. Er bricht zu einer Skitour auf, von der er nicht zurückkehrt. Fast drei Jahre danach soll er für tot erklärt werden. Was ist damals passiert? Und was weiß man heute?

In dieser Wochenendausgabe des Aufwachers werfen wir einen tieferen Blick auf das Verschwinden des Tengelmann-Chefs Karl-Erivan Haub. Georg Winters, Redakteur der Rheinischen Post, gibt in dieser Folge zunächst die Chronologie des Vermisstenfalls wieder. Beim Amtsgericht Köln laufen mehrere Anträge, ihn für tot erklären zu lassen. Ob einem Antrag stattgegeben wird, ist noch offen. Hier könnt Ihr einen der ersten Artikel nachlesen, die Georg Winters nach der Vermisstenmeldung geschrieben hat.

Außerdem ordnet Handelsexperte Gerrit Heinemann die wirtschaftliche Bedeutung der Unternehmensgruppe Tengelmann im Aufwacher ein. Er ist Leiter des eWeb Research Centers und Professor für BWL, Management und Handel an der Hochschule Niederrhein.

