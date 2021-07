News-Podcast "Aufwacher" : Coronaimpfung für Kinder ab 12 Jahren in NRW-Impfzentren

Coronaimpfung für Kinder ab 12 Jahren in NRW-Impfzentren

Düsseldorf Die Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche? Bisher war das in NRW nur schwer möglich - wer Kontakte zu Kinderärzten hat, kam mit etwas Glück an eine Impfung für sein Kind, der Rest hatte Pech. Das soll sich ändern.

Die NRW-Regierung hat deshalb jetzt bekannt gegeben, dass ab sofort auch in den Impfzentren Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren geimpft werden können. Alle Einzelheiten dazu könnt ihr Kostenpflichtiger Inhalt hier nachlesen.

Außerdem sprechen wir über Cell Broadcasting - eine neue Kommunikationsmöglichkeit, mit der in Katastrophenfällen die Menschen schneller und effektiver gewarnt werden sollen.

Und angesichts der erneuten Regenfälle schauen wir genauer auf das Wetter an diesem Wochenende.

Zudem gibt es wie immer freitags unseren Kulturtipp - dieses Mal hat Kollege Lothar Schröder einen Spieleklassiker für uns in Petto: Kubb. Die Infos dazu findet ihr hier auch zu lesen.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

