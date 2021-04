News-Podcast "Aufwacher" : Corona-Lage in NRW brenzlig - Krankenhäuser warnen

Corona-Lage in NRW brenzlig - Krankenhäuser warnen

Düsseldorf Es erwarten uns keine ruhigen Tage. Wie geht es mit der bundesweiten Corona-Notbremse weiter? Wie stabil ist die Lage in den Krankenhäusern? Ganz neben bei wollen Union und Grüne auch noch die Kanzlerkandidatur klären.

Im Aufwacher sprechen wir über die Corona-Lage in NRW kurz vor dem Wochenende. Antje Höning berichtet über die Warnungen vieler Krankenhäuser. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten.

Aber es gibt auch was zu feiern im Aufwacher! Die Rheinische Post ist 75 Jahre alt geworden. Am Samstag erscheint dazu eine große Jubiläumsausgabe. Deswegen ist Chefredakteur Moritz Döbler zu Gast im Podcast.

