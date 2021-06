News-Podcast "Aufwacher" : Corona-Krise - Lehrerinnen und Lehrer in NRW an der Belastungsgrenze

Corona-Krise - Lehrerinnen und Lehrer in NRW an der Belastungsgrenze

Düsseldorf Angst vor Ansteckung, zu wenig technische Unterstützung und viel aufzuholender Unterrichtsstoff vor der Brust. Für Lehrerinnen und Lehrer bedeutet die Corona-Krise viele zusätzliche Belastungen.

Außerdem geht es um Gnadenhöfe in NRW. Auch den Auffangstationen für zum Beispiel alte oder vor der Schlachtung gerettete Tiere, macht Corona Probleme. Unter anderem werden mehr Pferde als vorher abgegeben, weil die Besitzer sich die Tiere aufgrund der Pandemie nicht mehr leisten können. Hier könnt ihr die Geschichte nachlesen.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

