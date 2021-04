News-Podcast "Aufwacher" : Corona in NRW - Ende der Impf-Priorisierung im Juni

Corona in NRW - Ende der Impf-Priorisierung im Juni

Düsseldorf Die große Frage danach, welche Rechte Geimpfte in Zukunft wiedererhalten sollen, wurde beim Bund-Länder-Treffen am Montag nicht abschließend geklärt. Trotzdem gibt es Tendenzen und die konkrete Aussage der Kanzlerin: Spätestens ab Juni fällt die Priorisierung bei den Corona-Impfungen weg.

Ab dann kann sich jede und jeder in Deutschland um einen Impf-Termin bemühen. Kerstin Münstermann schätzt die Ergebnisse des sogenannten Impf-Gipfels für uns ein.

Außerdem sprechen wir über Tulpen in Grevenbroich. Die haben zuletzt so viele Besucher angelockt, dass das Ordnungsamt einschreiten musste.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

