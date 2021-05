News-Podcast "Aufwacher" : Corona-Impfungen in NRW - Astrazeneca für alle freigegeben

Düsseldorf Für den Impfstoff von Astrazeneca gibt es ab sofort keine Priorisierung mehr. Bund und Länder haben Astrazeneca für alle freigegeben. Was bedeutet das für die Menschen in NRW? Im Aufwacher gehen wir in die Analyse.

"Ich habe heute mit meinen Kolleg:innen aus den Bundesländern beschlossen, die Priorisierung bei AstraZeneca vollständig aufzuheben. Die Ärzt:innen entscheiden dann, wer wann mit dem Impstoff geimpft wird – nach ärztlicher Aufklärung und individueller Entscheidung." Mit diesen Worten hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Donnerstagabend geäußert. Im Aufwacher sprechen wir mit RP-Redakteurin Antje Höning über die Entscheidung und ihre Folgen.

Außerdem sprechen wir über die Wölfin Gloria. Sie darf weiterleben. Das hat das Düsseldorfer Verwaltungsgericht ganz offiziell entschieden. Ein Schäfer hatte geklagt, dass das Tier entnommen wird. Henning Rasche hat den Prozess für uns begleitet.

Die Kulturtipps zum Wochenende hat Kulturredakteur Philipp Holstein zusammengefasst. Hier gibt es unter anderem die Empfehlung zum "Trennungsroman" von Anna Brüggemann.

Der Aufwacher - die wichtigsten News am Morgen zum Hören

Der Aufwacher ist der Nachrichtenpodcast der Rheinischen Post. Jeden Morgen erfahren Sie bei uns alles Wichtige über das Thema des Tages in NRW - pünktlich um 5 Uhr. Dazu gibt es weitere News aus der Region und dem Rest der Welt. In Zusammenarbeit mit Antenne Düsseldorf bieten wir Ihnen außerdem den Düsseldorf-Aufwacher: den regulären Aufwacher-Podcast, ergänzt um die interessantesten Nachrichten der Landeshauptstadt. Und mit den Kollegen des Bonner General-Anzeigers produzieren wir täglich den Bonn-Aufwacher mit News aus Bonn und der Region.

Fragen und Feedback zum Aufwacher? Melden Sie sich bei uns! Schicken Sie uns eine E-Mail an aufwacher@rp-online.de. Sie erreichen uns auch per Whatsapp (auch Sprachnachricht) unter 0171/9038099.

