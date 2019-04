In eigener Sache : Phishing-Betrüger nutzen Namen von Neusser Abiturienten

In eigener Sache

Düsseldorf Die Namen eines kompletten Neusser Abiturjahrgangs sind auf Webseiten mit zum Teil pornographischem Inhalt aufgetaucht. Ursprünglich waren die Namen als Bildunterschriften auf RP ONLINE veröffentlicht worden. Wir beantworten die Fragen zu dem Fall.

Was ist genau passiert?

Auf welchen Seiten tauchen die Namen auf?

Nach unserer Kenntnis geht es um einige Dutzend Webseiten, vor allem mit Schweizer Top-Level-Domain (.ch). Viele davon wurden von Privatpersonen oder von Kleinunternehmen ins Netz gestellt: eine Fastnachtsseite, die Website einer Pizzeria oder eines Friseursalons. Es ist gut möglich, dass die Betreiber bislang nicht wussten, dass ihre Seiten gekapert wurden. Wichtig: Bitte nicht auf diese Suchergebnisse klicken! Besucher werden durch ein Skript sofort umgeleitet. Sie bekommen die geklauten Textfragmente also nie zu sehen, sondern werden direkt auf eine Seite mit betrügerischem Inhalt geschickt.

Was versprechen sich die Täter davon?

Wir gehen davon aus, dass es sich um einen ausgeklügelten Phishing-Versuch handelt, bei dem persönliche Zugangsdaten von Usern ausgespäht werden sollen. Das Kalkül ist offenbar, mit einzigartigen Inhalten (in diesem Fall: Namen von Abiturienten) Sichtbarkeit bei Google zu erzielen und Besucher auf betrügerische Webseiten zu locken. Dort heißt es dann zum Beispiel, man habe „ein Iphone gewonnen“, und um diesen Gewinn einzulösen, müssen persönliche Daten angegeben werden.

Ist das ein Hackerangriff?

Vermutlich ja, aber er hat sich nicht gegen RP ONLINE gerichtet – sondern gegen besagte Mini-Websites vor allem aus der Schweiz. Die Namen der Abiturienten waren frei im Netz zugänglich, RP ONLINE und die Rheinische Post hatten sie im Rahmen ihrer Berichterstattung veröffentlicht. Es handelt sich also nicht um ein „Datenleck“ oder ähnliches. Uns ist aber klar, dass der Missbrauch dieser Namen und ihre Veröffentlichung im Zusammenhang mit fragwürdigen Beschreibungen für die Betroffenen unangenehme Konsequenzen haben können – etwa im Bewerbungsprozess, wenn Arbeitgeber ihre Namen googeln. Es tut uns sehr leid, dass das passiert ist. Verantwortlich für diese Aktion sind Kriminelle, denen das Handwerk gelegt gehört. Die Rheinische Post hat deshalb Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Was können Betroffene tun?

Eine genaue Anleitung zum Ausfüllen des Formulars bei Google haben die Kollegen von Heise.de. Betroffene mit Rückfragen können sich gerne direkt an mich wenden – per Email an rainer.leurs(at)rheinische-post.de.