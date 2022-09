Ratgeber Digitales​: Welches Tablet ist das richtige für mich?​

Düsseldorf Handlicher als ein Laptop, größer als ein Smartphone: Tablets haben eine Nische besetzt. Sie sind vielseitig und oft leistungsstark. Wer ein solides Gerät sucht, muss nicht unbedingt viel Geld ausgeben.

Zum Lernen oder zum Spielen, auf dem Sofa oder im Zug: Tablets gibt es in diversen Größen und Ausstattungen. Viele Hersteller sind mit Geräten am Markt. Preislich geht es schon bei etwa 80 Euro los, es gibt aber auch Modelle im vierstelligen Bereich. Muss man wirklich 1000 Euro für ein gutes Tablet ausgeben?

Nein, findet Peter Knaak von der Stiftung Warentest . „Man kann guten Gewissens in die mittlere Preis- und Leistungsklasse greifen“, sagt der Experte. „Im aktuellen Test von 18 Tablets hatten wir keinen Ausfall - im Schnitt haben sie in allen Disziplinen etwas zugelegt.“

Strafe für zu billig ist ein flaues Display „Wer zu billig kauft, bekommt ein Tablet mit flauem Display – matt und dunkel – und surft nur zäh durchs Internet“, sagt Knaak. Doch kleine Modelle mit acht Zoll Bildschirmdiagonale bringen bereits ab 140 Euro alles mit, was der Durchschnittsnutzer braucht.

Google nicht immer an Bord Komplizierter wird es bei Tablets von Amazon oder Huawei . Die sind oft recht günstig, bieten aber auch weniger Möglichkeiten. Denn beide Unternehmen setzen auf eigene Betriebssysteme. Amazon-Geräte laufen mit Fire OS, neuere Huawei-Tablets mit HarmonyOS. Beide basieren zwar auf Android, können aber nicht auf den Google Play Store zugreifen, zumindest nicht ohne Tricks. Kunden sind dann auf die Anwendungen in den App-Stores von Amazon beziehungsweise Huawei beschränkt.

Wer sparen möchte, kann sich auch überlegen, ob er zum Beispiel ein Mobilfunkmodem braucht. „WLAN reicht in den allermeisten Szenarien aus“, sagt Steffen Herget. Notfalls kann man das Tablet per WLAN-Hotspot mit dem Smartphone verbinden und dessen mobiles Internet nutzen. Und Herget hat noch einen Tipp: „Vor allem bei iPads gibt es ein großes Angebot an gebrauchten und wiederaufbereiteten Tablets von offiziellen Anbietern, bei denen man im Vergleich zum Neukauf kräftig sparen kann.“