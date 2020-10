Neues Apple-Tablet : So schlägt sich das günstige iPad 8 im Test

Düsseldorf Bei der Neuheiten-Präsentation Mitte September hat Apple zunächst noch auf das iPhone verzichtet, dafür aber zwei neue iPad-Modell vorgestellt. Wir haben uns das günstige, einfach als iPad (8. Generation) bezeichnete Einsteigermodell einmal angeschaut.

Die eigentlichen Neuheiten befinden sich unter der Haube. Dort hat Apple den A12-Bionic-Prozessor verbaut. Der ist zwar auch bereits zwei Jahre alt, hat aber deutlich mehr zu bieten, als der vier Jahre alte A10 Fusion, der im iPad 7 werkelte. 40 Prozent schneller soll er sein, sagt Apple, und in Sachen Grafikleistung eine doppelt so gute Performance bieten.

Die beiden Stereolautsprecher sitzen auf der Unterseite des iPads, also da, wo sich der Homebutton befindet. Nun schaut man Filme und Videos in der Regel im Querformat, bedeutet jedoch, der Sound kommt nur von rechts. Ob da nicht ein Lautsprecher auf der Unter- und einer auf der Oberseite die bessere Lösung gewesen wäre? Vermutlich.

Das iPad 8 lässt sich - wie teilweise bereits die Vorgänger - mit dem SmartKeyboard (174 Euro) und dem Apple Pencil (96,50 Euro) der ersten Generation nutzen. Wie auch wohl beim kommenden iPhone 12 hält Apple beim iPad 8 an dem allmählich in die Jahre gekommenen Lightning-Anschluss fest. Schade, zumal der Hersteller bei zahlreichen Geräten bereits auf USB-C umgestiegen ist. So etwa auch beim in Kürze erscheinenden iPad Air.