Apple-Tablet im Test​: Das iPad 10 - kleineres Gehäuse, größerer Bildschirm​

Düsseldorf Die zehnte Generation des iPads bekommt ein brandneues Design und frische Farben. Apple geht dabei aber auch merkwürdige Kompromisse ein - und schraubt den Preis des Grundmodells deutlich nach oben.

Die zehnte iPad-Generation verabschiedet sich von einigen gewohnten Dingen. Tschüss dicke Bildschirmränder, tschüss Home-Button und tschüss Lightning-Anschluss. Und nicht zuletzt: Tschüss Klinkenbuchse für den Kopfhörer. Doch kein Goodbye ohne Hello! Neu sind: bunte Farben und dank USB-C problemloser Anschluss von externen Festplatten und Bildschirmen. Und heller TouchID-Sensor im Ein-/Ausschalter am Geräterand.

Apropos Display: Mit einer Auflösung von 2360 x 1640 Pixel erscheinen alle Details knackig scharf. Die Farbdarstellung und die Kontrastwerte liegen in der oberen Mittelklasse. Für alle Alltagsanwendungen reicht das völlig aus. Das Display des iPad Pro mit der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung und einer extrem hohen Auflösung von 2732 x 2048 Pixel spielt aber in einer anderen Liga.

Im neuen iPad 10 steckt Apples Chip A14 Bionic, den wir vom iPad Air (2020) und den verschiedenen iPhone-12-Modellen her kennen. Dieses System ist also nicht gerade taufrisch, aber immer noch sehr schnell.

Das iPad wird Videokonferenz-tauglicher Während viele das Chip-Upgrade kaum bemerken werden, fällt die neue Position der Kamera vorne auf der Displayseite sofort ins Auge. Im Gegensatz zum iPad Pro und iPad mini sitzt sie nun nicht mehr an der kurzen Seite, sondern ist in die Mitte der langen Seite gewandert. In Videocalls mit FaceTime, Zoom, Teams und anderen Apps schaut man damit seinem Gegenüber virtuell direkt in die Augen und nicht mehr - wie bislang - immer ein wenig vorbei.