Preise, Leistung, Features: Apple stellt neue Generation des iPads vor

Los Angeles Im Hardware-Geschäft von Apple hatte sich zuletzt das iPad – im Gegensatz zum iPhone – als äußerst stabil erwiesen. Nun spendiert Apple der neunen iPad-Generation einige Funktionen, die bislang der Pro-Reihe vorbehalten waren.

Apple hat die siebte Generation seines Tablet-Computers iPad auf den Markt gebracht. Neben einem neuen iPad Air mit einer Bildschirmdiagonale von 10,5 Zoll erneuert Apple auch nach längerer Zeit das iPad mini mit einem kleineren 7,9-Zoll-Display, wie das Unternehmen am Montag in New York mitteilte.