Neue Hochleistungs-Chipsysteme : Apple greift auf PC-Markt mit neuen M1-Chips an

Apple greift auf PC-Markt mit neuen M1-Chips an

Cupertino Apple will seine Abkehr von Intel-Prozessoren beschleunigen und hat dazu zwei neue Hochleistungs-Chipsysteme angekündigt. Die vorgestellten M1 Pro und M1 Max sind stark verbesserte Versionen des M1-Chips, den Apple vor einem Jahr vorgestellt hatte.

Sie bilden künftig das Herzstück der neuen MacBook-Pro-Modelle, teilte das Unternehmen am Montag in einem Videostream mit. Die erste Auflage des M1 diente Apple dazu, die Mikroprozessoren des Chipgiganten Intel im Einstiegs- und Mittelklasse-Segment der Macintosh-Computer abzulösen. Nun nimmt der iPhone-Hersteller mit seinen eigenen Systemen auch den Markt der Hochleistungs-Laptops ins Visier. Damit sollen Anwender mit hohen Anforderungen an die Hardware - wie Entwickler, Programmierer, Grafikdesigner und Filmemacher - nicht länger auf die MacBooks mit Intel-Chips angewiesen sein.