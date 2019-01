Düsseldorf : So schützen Sie sich im Internet vor Datendieben

Düsseldorf Dass man als Passwort idealerweise nicht „Passwort“ oder „1234567“ nutzen sollte, dürfte inzwischen jedem bekannt sein. Wir erklären, wie man sich richtig absichert – und wo man prüfen kann, ob die eigene E-Mail-Adresse mal von einem Datendiebstahl betroffen war.

Sollte ich meine Passwörter regelmäßig wechseln? Das galt früher als Königsweg, entpuppte sich in der Realität aber offenbar eher als Scheinerfolg. Krypto-Experten des amerikanischen National Institute of Standards and Technology, kurz NIST, raten aktuell nämlich eher zu einer anderen Strategie. Sie stellten fest, dass viele Nutzer aus purem Pflichtgefühl, Passwörter regelmäßig zu wechseln, einfach die letzte Ziffer eines Kennworts veränderten, also beispielsweise aus einer 295 eine 296 gemacht haben. Die Sicherheit wurde dadurch nicht erhöht, die Verwaltung aber erschwert. Die Komplexität des Passworts ist daher deutlich wichtiger als die Häufigkeit des Wechsels.

Oft muss man bei Seiten eine Sicherheitsfrage einstellen, die im Zweifel beantwortet werden muss, zum Beispiel: „Wie lautet der Mädchenname deiner Mutter?“ Statt der Wahrheit („Müller“) sollte man jedoch lieber eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen als Antwort nehmen – Xw14232pwQrs. Dem System kommt es nämlich lediglich auf die korrekte Eingabe an und nicht darauf, ob die Angaben den Tatsachen entsprechen.



Was kann ich noch tun, um mich zu schützen?

Manche Anbieter (zum Beispiel Google) bieten die sogenannte Zwei-Faktor-Identifikation an. Dabei kann man zum Beispiel zusätzlich seine Handynummer hinterlegen, auf die dann bei einem Login-Versuch ein Code geschickt wird. Datendieben wird dadurch der Zugriff erschwert bis unmöglich gemacht.



Sollte ich einen Passwort-Manager nutzen, um meine Passwörter zu verwalten?

Klares Jein. Der Vorteil ist, dass man sich nicht alle Passwörter merken muss. Bei der Wahl des richtigen Programms sollte man allerdings darauf achten, dass es von allen Geräten aus erreichbar ist, wenn man auch von unterwegs Zugriff auf die Passwörter haben will. Wer eine solche Cloud-Lösung wählt, sollte allerdings darauf achten, ob die Server, auf denen die Daten liegen, in Deutschland stehen oder nicht. In anderen Ländern gelten möglicherweise andere rechtliche Rahmenbedingungen, die einen Zugriff erleichtern.