Nur 24 Stunden online : Twitter testet in Brasilien vergängliche Tweets

San Francisco Ähnlich wie Instagram oder Snapchat möchte nun auch der Kurznachrichtendienst Twitter vergängliche Postings testen. Die Tweets sollen 24 Stunden sichtbar sein und können nicht retweetet werden.

Fleets können nicht weitergeleitet, also retweetet, werden, und sie können keine „Likes“ erhalten. Nutzer können auf sie antworten, aber die Antworten tauchen beim Erstsender als direkte Botschaft auf, nicht als öffentliche Antwort. Sollte sich eine Konversation entspinnen, ist sie also privat und nicht öffentlich.

Die neue Eigenschaft erinnert an „stories“ von Instagram, Facebook und Whatsapp sowie „snaps“ bei Snapchat. Sie erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Allerdings dient Twitter häufig als Plattform für Politiker und andere Personen des öffentlichen Lebens. Verschwinden deren Tweets, würde es schwerer, sie für Äußerungen zur Rechenschaft zu ziehen, ihre Beiträge zu beobachten und auf Faktentreue zu überprüfen. Twitter erklärte am Mittwoch, je nach Verlauf des Tests in Brasilien würden Fleets möglicherweise auch in anderen Ländern eingeführt.