Kein vollversorgtes Dorf in NRW Nur 190 Dörfer hängen bundesweit am Glasfasernetz

Insgesamt ist der Ausbau des Glasfasernetzes nach der Verivox-Studie bislang in Norddeutschland am weitesten vorangeschritten. So führt der Stadtstaat Hamburg mit 68 Prozent Glasfaseranteil die deutschlandweite Versorgungsstatistik an. Schleswig-Holstein (59,1 Prozent) und Niedersachsen (54,3 Prozent) folgen und sind den Angaben zufolge die beiden bestversorgten Flächenländer.