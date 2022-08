Testbericht​: Pixel Buds Pro - was Googles neue Ohrstöpsel leisten​

Service Düsseldorf Die neuen Pixel Buds Pro von Google haben endlich auch eine aktive Geräuschunterdrückung. Doch können die sie auch in Sachen Funktion und Klang mit den Ohrstöpseln von Apple, Samsung und Co. mithalten? Unser Test zeigt es.

Seit 2018 hat Google mit den Pixel Buds eigene Ohrstöpsel im Angebot. Im Vergleich zu den großen Namen im Business segeln sie zu Unrecht unter dem Radar. Neben den Pixel Buds A-Series für knapp 100 Euro hat Google zeitgleich mit dem Pixel 6a die Pixel Buds Pro auf den Markt gebracht. Für knapp 220 Euro sollen sie alles bieten, was bei Ohrhörern gerade so angesagt ist.

Das Gerät: Etwas breiter, aber noch genauso schön wie zuvor ist das mattweiße runde Kästchen der Pixel Buds Pro. Es ist nicht nur ein Handschmeichler, es lässt sich auch perfekt in den meisten Coin-Pockets einer Jeans verstauen. Sehr praktisch. Drin stecken die wahlweise korallroten, weißen, lemonfarbenen oder schwarzen Ohrstöpsel und ein Akku für bis zu 31 Stunden Musikhören oder 12 Stunden Telefongespräche (Angaben laut Hersteller). Nicht ganz so praktisch: Die Buds flutschen nicht ganz so leicht in ihr Ladefach, wie das noch bei den Vorgängern der Fall war. Hier ist manchmal etwas Fummelei angesagt.