Ohrhörer im Test Können die Oneplus Buds Pro 2 mit den Airpods mithalten?

Längeres Drücken schließlich deaktiviert die Geräuschunterdrückung und schaltet in den Transparenzmodus, der mehr Geräusche von außen aus der Umgebung hereinholt, etwa für kurze Gespräche. Die Lautstärke lässt sich nicht direkt am Ohr regeln. Das „Stieledrücken“ mag etwas langsamer als das Tippen auf den Touch-Oberflächen von Sony-, Bose- und Sennheiser-Kopfhörern oder das Drücken der Tasten von Jabra-Kopfhörern sein. Aber so schiebt man die Buds Pro 2 beim Bedienen immerhin nicht unabsichtlich weiter in den Gehörgang.