Test Bluetooth-Tracker - so viel leisten die kleinen Geräte

Lange Wartezeiten an der Sicherheitskontrolle, ausgefallene Flüge, verlorene Gepäckstücke: Wer kennt das nicht. Gerade fürs Gepäck greifen viele Passagiere inzwischen zu einer Lösung in Eigenregie. Sie versehen ihr Gepäck mit kleinen Trackern. So lassen sich Koffer und Co. per App im Zweifel aufspüren. Auch bei Schlüsseln, Geldbörsen, Taschen, Fahrrädern oder Tieren kommen Tracker häufig zum Einsatz.