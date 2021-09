Neue Modelle : Apple Watch 7 hat jetzt eine Tastatur - iPad mini ganz neu

Wann die neue Apple Watch 7 mit 41 oder 45 Millimeter großem Display in den Verkauf kommt, ist noch unklar. Foto: dpa-tmn/Apple Inc.

Düsseldorf Das Apple-Event bot nicht nur dem neuen iPhone 13 eine Bühne. Vorgestellt wurden auch die neue Apple Watch Series 7 sowie neue iPads. Im Gegensatz zu Gerüchten, die im Vorfeld kursierten, hat Apple das Design der Apple Watch nur leicht verändert.

Außerdem wird Apples Center-Stage-Technologie unterstützt, mit der bei Videokonferenzen die Kamera virtuell dem Sprecher folgt und in die Bildschirm-Mitte rückt. So viel Technik hat bei Apple einen stolzen Preis: Er beginnt bei 549 Euro. Verfügbar soll das neue iPad Mini vom 24. September an sein.

Fitness Plus kommt nach Deutschland Apple hat auch Aktualisierungen für sein Workout-Angebot Fitness Plus angekündigt, der künftig („später in diesem Jahr“) auch in Deutschland abonniert werden kann - dann auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Noch in diesem Monat wird Apple den Dienst um Pilates-Workouts und geführte Meditationen erweitern.