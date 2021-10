Ohrhörer im Test : Libratone Air+ - Design, Vielseitigkeit und das Windproblem

Düsseldorf Fast sah es aus, als würde Libratone vom Markt verschwinden. Jetzt ist die dänisch-chinesische Audiomarke zurück - mit dem Ohrstöpsel-Paar Libratone Air+, das auf Design und Vielseitigkeit setzt.

In der Transportbox steckt außerdem noch ein Akku zum Nachladen der Air+. Sie sollen knapp sechs Stunden durchhalten, der Akku im Kästchen gibt laut Hersteller drei weitere Ladungen. Aufgeladen wird per USB-C oder drahtlos, eine LED um den USB-Anschluss signalisiert auf Knopfdruck mit Blinksignalen den Ladestand. Die integrierte aktive Geräuschunterdrückung (ANC) soll Umgebungsgeräusche um bis zu 30 dB dämpfen.

Passform/Komfort: Die Air+ stecken - zumindest in den Testerohren - bequem und fest drin. Wegen der flügelförmigen Stäbchen an der Seite sitzen sie sicher und wackeln kein bisschen. Sport und Fahrradfahren (hierzu später mehr) sind mit den Air+ grundsätzlich kein Problem.

In den Einstellungen gibt es noch vier Modi für neutralen Klang, mehr Bass, mehr Höhen und einen dynamischen Modus. Er soll die Ohrstöpsel an die jeweilige Musik anpassen. Das gelingt häufig gut und mal nicht so gut. Dann hören sich Songs flach und verwaschen an. Der neutrale Modus ist im subjektiven Tester-Gefühl meist am besten.