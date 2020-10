Neuheitenshow bei Google : Pixel-Smartphones mit 5G und ein neues Google TV

Düsseldorf Neue Pixel-Smartphones von Google kommen auf den Markt. Sowohl das neue Pixel 5 als auch das aufgewertete Pixel 4a 5G sind für die neueste Mobilfunkgeneration gerüstet. Wie teuer wird das für Käufer? Zudem gibt es ein neues Google TV sowie einen smarten Lautsprecher.

Die Pixel-Telefone orientieren sich preislich nun überraschend an der gehobenen Mittelklasse. Für das neue Topmodell Pixel 5 werden 630 Euro fällig. Das vergleichbare, aber ein wenig schlechter ausgestattete Pixel 4a 5G soll 500 Euro kosten. Die Vorgängermodelle Pixel 4 und Pixel 4 XL hatte der Internetkonzern noch zu Oberklasse-Preisen von 750 beziehungsweise 1000 Euro angeboten.

Radar ist passé

Technisch müssen Käuferinnen und Käufer trotzdem auf nichts verzichten - vom Radarsensor zur Gestensteuerung einmal abgesehen. In beiden Smartphones arbeitet Qualcomms Snapdragon-Prozessor 765G, und es gibt jeweils 128 Gigabyte (GB) Hauptspeicher, der sich nicht erweitern lässt. Selbstredend kommen beide Telefone mit Android 11.

Corona-Eindämmung per Handy

Corona-Eindämmung per Handy : Apple und Google veröffentlichen Schnittstellen für Warn-Apps

Unterschiede liegen im Detail

Entscheidender dürfte für viele Nutzerinnen und Nutzer sein, dass nur das Pixel 5 drahtlos geladen werden kann und nach IP68 gegen Wasser und Staub geschützt ist. Auf der anderen Seite hat nur das Pixel 4a 5G eine Kopfhörerbuchse. Wer einen Kopfhörer per Kabel an das Pixel 5 anschließen möchte, muss zu einem Adapter für die USB-C-Buchse greifen.

Das Pixel 5 soll 15. Oktober und das Pixel 4a 5G im November in den Handel kommen.

Chromecast deutlich aufgewertet

Google TV als neue Plattform

Der „Chromecast mit Google TV“, so der offizielle Name, kommt Mitte Oktober für rund 68 Euro in den Handel.