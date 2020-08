Kopfhörer im Test : Google Pixel Buds - mit Stabilisierungsbogen und Umgebungsgeräuschkanal

Die Google Pixel Buds der zweiten Genration. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Googles neue True-Wireless-Kopfhörer Pixel Buds sind mit knapp 200 Euro nicht gerade billig. Dafür bieten sie aber auch eine Menge Features - und sie werden im Laufe der Zeit besser. Ein Funktions-Update gab es schon. Unser Test zeigt, was die Pixel Buds leisten.

An was denkt man bei dem Wort Stabilisierungsbogen? Vielleicht an einen Brückenneubau. Oder an eine Zahnspange. Jedenfalls nicht an ziemlich sexy daherkommende, drahtlose Kopfhörer.

Die neuen Pixel Buds von Google haben rechts und links einen solchen Stabilisierungsbogen. So komisch das Wort auch klingen mag, die beiden kleinen Silikonbügel sorgen mit dafür, dass die Pixel Buds bequem in den Ohren zu tragen sind - und das auch über Stunden.

Als erstes bekommt man jedoch das Ladecase zu sehen. Das ist in Matt-Weiß gehalten und liegt sehr gut in der Hand. Es erinnert mit seinem Feder-Klappdeckel ein wenig an ein Feuerzeug mit schön gerundeten Ecken.

Geladen werden sie in dem Case, welches selbst per Kabel oder kabellos geladen werden kann. Foto: Christoph Schroeter

Der in der Box verbaute Akku kann per USB-C-Kabel oder auch drahtlos aufgeladen werden und versorgt die darin verstauten Buds mit der notwendigen Energie. Bis zu fünfmal können die Kopfhörer so wieder aufgeladen werden. Wie auch bei der Konkurrenz, etwa von Apple, kann mit den Pixel Buds knapp fünf Stunden lang Musik am Stück gehört werden. Das ist nicht überragend, aber okay.

Eine kleine Öffnung an der Unterseite sorgt dafür, dass sich zum einen beim Tragen kein Druck im Ohr aufbaut und man auch von der Umgebung noch etwas mitbekommt. Für das Löchlein hat sich Google die Bezeichnung Umgebungsgeräuschkanal ausgedacht.

Besitzt man ein Android-Smartphone (Android 6 und höher), geht die Einrichtung denkbar einfach über die Bühne: Handy entsperren, Ladecase aufklappen - das war’s eigentlich schon. Der Rest geht weitgehend automatisch. Bei einem iPhone oder Laptop hilft eine Verbindungstaste am Ladecase. Hat man aus den beiliegenden Ohreinsätzen die richtige Größe auf die Buds gesetzt, kann es auch schon losgehen.

In der App lassen sich zahlreiche Einstellungen vornehmen. Foto: Christoph Schroeter

Einmal im Ohr, sitzen die Pixel Buds bombenfest. Laufen, Radfahren, heftiges Kopfschütteln, die Ohrhörer bleiben da, wo sie hingehören. Dass sie trotz des festen Sitzes nicht drücken, mag daran liegen, dass Google während der Entwicklung tausende Ohren gescannt hat, um die optimale Form für die Ohrstöpsel herauszufinden. Dank IP44-Zertifizierung kann ihnen auch Schweiß beim Sport nichts anhaben. Zum Schwimmen sollte man sie nicht im Ohr lassen, aber wer schwimmt auch schon mit Kopfhörern?

Das eigentlich Entscheidende bei Kopfhörern ist natürlich der Sound. Der ist bei den Pixel Buds sehr ausgeglichen-neutral, heißt, die meisten Nutzer sollten damit gut klarkommen. Für manch einen könnte die Musikwiedergabe aber etwas flach wirken. Das könnte an dem schwächelnden Bass liegen, der dürfte nämlich tatsächlich etwas aufdringlicher sein. Auch die Mitten kommen etwas verhalten rüber.

Ein Equalizer in der Pixel-Buds-App wäre schön, dann könnte sich jeder sein eigenes Soundprofil zusammenbasteln.

Der Vergleich der ersten und zweiten Generation der Pixel Buds. Foto: Christoph Schroeter

Einige Tester der Pixexl Buds bemängelten ein Rauschen bei sehr leisen Musikpassagen, das konnten wir an unseren Test-Hörern nicht feststellen. Möglicherweise wurde das von Google mittlerweile mit einem Update beseitigt.

Telefonieren lässt sich mit den Google-Stöpseln sehr gut, der Gesprächspartner ist einwandfrei zu verstehen und auch auf der Gegenseite gab es keinerlei Problem. Auch nicht bei ordentlichem Gegenwind auf dem Fahrrad. Das dürfte an einem weiteren Sensor in den Kopfhörern liegen. Der erkennt beim Telefonieren den Knochenschall, merkt also, ob man gerade spricht. Ist das nicht der Fall, werden die Mikrofone stumm geschaltet, um störende Hintergrundgeräusche vom Gesprächspartner fernzuhalten.

Über die Funktion „Automatische Klanganpassung“ wird zudem die Lautstärke der Buds den Umgebungsgeräuschen angepasst.

Per Feature-Drop spielt Google im Laufe der Zeit immer mal wieder neue Funktionen auf die Ohrstöpsel. Foto: Christoph Schroeter

Bedient werden die Buds über Touch-Schaltflächen. Da die Anzahl der Steuerungsbefehle sehr gering ist, lassen sich diese auch schnell erlernen. Bei Musikwiedergabe einmal tippen stoppt bzw. startet den Song, zweimal tippen springt zum nächsten Song, dreimaliges Tippen zum Song davor. Wischen nach vorn bzw. nach hinten erhöht oder vermindert die Lautstärke. Anrufe annehmen oder ablehnen geht ebenfalls per Einfach- oder Doppel-Tippen.

Hält man den Finger auf der Touchfläche bis ein Glockenklang ertönt und lässt dann los, bekommt man aktuelle Benachrichtigungen vorgelesen. Belässt man den Finger nach dem Glockenklang auf dem Bud, meldet sich der Google Assistant.

Richtig spannend an den Pixel Buds ist ein Versprechen, das Google auch bei seinen Pixel-Smartphones abgegeben hat: Die Geräte werden mit der Zeit besser. Dafür spendiert Google alle paar Monate ein sogenanntes Feature-Drop. Damit kommen neue Funktionen auf die Geräte.

Das erste Feature-Drop hat nun auch die Pixel Buds erreicht - und es gibt gleich einige neue Funktionen.

Zwar ist der Equalizer noch nicht auf den Buds angekommen, aber per einstellbarer Bassverstärkung (“Bass Boost“) haben die Tiefen jetzt deutlich mehr Wumms.

Benutzt man die Buds gemeinsam mit einer anderen Person, erkennen die Kopfhörer das nun und die Lautstärke lässt sich für beide Buds getrennt regeln.

Im Transkriptionsmodus kann man sich eine Rede in einer Fremdsprache fortlaufend ins Ohr dolmetschen lassen, gleichzeitig kann auf dem Smartphone eine Mitschrift gelesen werden. Hierzulande funktioniert das erst einmal nur mit Englisch.

Die Pixel Buds tauchen nun auch in der „Geräte finden“-App auf. Dort wird der Standort angezeigt, an dem die Buds zuletzt mit dem Smartphone gekoppelt waren.

„Attention Alerts“ ist eine Beta-Funktion. Werden die Pixel Buds getragen, erkennen sie Geräusche in der Umgebung, die möglicherweise die Aufmerksamkeit des Nutzers verlangen. Dann wird die Lautstärke für einen kurzen Moment verringert. Das funktioniert derzeit mit "schreiendes Baby", "Hundegebell" und "Notfallsirene".

Außerdem können per Google Assistant nun die Touchfläche deaktiviert und der Batteriestatus gecheckt werden.

Fazit:

Mit der zweiten Generation der Pixel Buds legt Google gute Kopfhörer hin, die sich vor der Konkurrenz nicht zu verstecken brauchen. Guter Klang, angenehmer Sitz im Ohr, top Verarbeitung, die Möglichkeit, die Buds kabellos zu laden und die kinderleichte Einrichtung sprechen für die Google-Hörer.