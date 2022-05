Neue Technologien : Google setzt bei neuen Geräten auf künstliche Intelligenz

Mountain View Ob der Sprachassistent per Blickkontakt mit dem Handy startet oder Brillen ihrem Träger automatische Übersetzungen anzeigen: Google entwickelt seine Geräte stetig weiter - dank künstlicher Intelligenz. Ein bestimmtes Produkt soll schon bald Apple Konkurrenz machen.

Eine visuelle Suchmaschine für die Welt ringsum

Die Suchmaske, in die man Buchstaben eintippt, hat den Grundstein für die heutige Größe von Google gelegt - doch der Konzern setzt dafür verstärkt auch auf Smartphone-Kameras. So wurde bei der I/O am Mittwoch gezeigt, wie ein Foto von einem Essen ausreicht, um es bei gut bewerteten Restaurants in der Nähe zu finden. Oder wie man die Kamera des Telefons auf ein Snack-Regal richten kann, um auf dem Display eingeblendet zu bekommen, welche davon gesünder sind.