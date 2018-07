Drone Racing League 2018 in München: Wenn Drohne gegen Drohne kämpft

München Drohnenrennen sind bisher ein Nischensport. Die Drone Racing League versucht das zu ändern und veranstaltet Wettkämpfe auf der ganzen Welt. Beim einzigen Stopp in Deutschland scheint der Plan aufzugehen.

Das schaffen nicht mal die schnellsten Formel-1-Boliden: Von Null auf 120 Stundenkilometer in unter einer Sekunde. Die weltbesten Drohnenpiloten hingegen starten fast jedes ihrer Rennen mit solchen Beschleunigungen. Und weltweit wollen ihnen dabei immer mehr Menschen zuschauen. So auch am Samstagabend in der BMW-Welt in München, als die Drone Racing League (DRL) ihren einzigen Stopp in Deutschland machte.