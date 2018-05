Dashcams - verschiedene Modelle in der Übersicht

Düsseldorf Der Bundesgerichtshof hat geurteilt, Aufnahmen von Auto-Minikameras, den sogenannten Dashcams, können bei Unfällen als Beweis vor Gericht verwendet werden. Wir haben eine Modellübersicht zusammengestellt.

Dashcams sind kleine Videokameras, die sich an der Windschutzscheibe oder auf dem Armaturenbrett befestigen lassen. Davon leitet sich die inzwischen auch in Deutschland übliche englische Bezeichnung ab: Der Begriff „Dashcam“ stammt vom englischen Wort „Dashboard“ für Armaturenbrett.

In einem Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) nun entschieden, dass die Aufnahmen der Kameras bei Unfall-Prozessen genutzt werden dürfen.

Das permanente Aufzeichnen mit den Dashcams bleibt aber nach wie vor unzulässig. Die Richter verwiesen auf das Datenschutzgesetz. Diese Unzulässigkeit führt aber nicht dazu, dass die Bilder in Zivilprozessen nicht verwertet werden dürfen. Es sei immer eine Frage der Abwägung im Einzelfall.

Mit einem Sichtfeld von 180 Grad nimmt das Gerät auch Querverkehr auf. Das GPS liefert Daten zu Uhrzeit und zur Position, an der ein Zwischenfall passierte.

Die Kamera zeichnet das Geschehen vor dem Auto in einer Endlos-Schleife auf. Ist der Speicher voll, werden die ältesten Aufnahmen überschrieben. Der Beschleunigungssensor (G-Sensor) erkennt Vollbremsungen und Unfälle. Die Aufnahme wird dann gespeichert und gegen ein Überschreiben gesperrt. Der eingebaute GPS-Sensor speichert Koordinaten und Uhrzeit.

Die Kamera zeichnet wahlweise mit 2304x1080 (16:9) oder in Superweitbild (21:9) mit einer Auflösung von 2560x1080 auf.

Ein recht günstiges Modell. Das 170-Grad-Objektiv zeichnet in FullHD auf. Auch die CR300 hat einen G-Sensor verbaut, der Erschütterungen bei einem Unfall erkennt und die Aufnahme abspeichert. Dem kleinen Preis von knapp 45 Euro ist es wohl geschuldet, dass die Kamera keinen GPS-Sensor an Bord hat. Somit fehlen möglicherweise wichtige Informationen zum Unfallhergang.

Die Kamera zeichnet während der Fahrt die gesamte Frontperspektive in 2k- oder Full-HD-Auflösung in einer Dauerschleife auf. Der Erschütterungssensor erkennt einen Unfall und speichert die entsprechende Passage ab. Der GPS-Sensor liefert Koordinaten, Datum, Uhrzeit sowie die Geschwindigkeit. Auch die Rollei hat eine Parküberwachung. Die Kamera kostet knapp 160 Euro.

Das Gerät filmt nicht nur nach vorne durch die Windschutzscheibe, sondern auch den Innenraum des Fahrzeugs. Das Ganze wird zu einem 360-Grad-Panorama in 4K-Auflösung (3840 zu 2160 Pixel) zusammengesetzt.

Interne Sensoren der Vision 360 erkennen Zusammenstöße und lösen bei Unfällen automatisch die Aufnahme inklusive GPS-Koordinaten aus. Diese Aufnahmen werden nicht nur auf dem Gerät gespeichert, sondern - eine entsprechende Datenverbindung vorausgesetzt - auch in Online-Speichern abgelegt. Die Kamera reagiert auch auf Parkrempler und Einbruchsversuche. Dann beginnt ebenfalls die Aufzeichnung, und die Eigentümer erhalten eine Nachricht auf das Smartphone. Die Kamera wurde im vergangenen Jahr bei der IFA in Berlin gezeigt, ist bislang in Deutschland aber noch nicht verfügbar.