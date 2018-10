Apple-Special-Event 2018: Neues iPad und Macbook Air werden erwartet

Cupertino Das neue iPhone soll in diesem Jahr nicht alles gewesen sein: Ende Oktober will Apple weitere Produkte vorstellen. Erwartet werden neue iPads - und ein neues Macbook Air.

Apple hat eine weitere Neuheiten-Präsentation angekündigt, von der ein neues Modell des iPad-Tablets sowie ein Macbook-Laptop erwartet werden. Das Event am 30. Oktober ist nicht in Kalifornien, sondern in New York angesetzt, wie Apple am Donnerstag ankündigte. Der Konzern äußerte sich wie gewohnt nicht dazu, was vorgestellt wird.