Apple HomePod kommt am 18. Juni nach Deutschland

Vernetzter Lautsprecher : Apple HomePod im Juni auch in Deutschland

12 Bilder Apple HomePod im Test - wenig smarter Smart-Speaker

Cupertino Apple wird den Verkauf seines vernetzten Lautsprechers HomePod in Deutschland am 18. Juni starten. Pünktlich zum Start wurde der HomePod per Software-Update verbessert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Damit erfüllt der Konzern gerade noch die Ankündigung, das Gerät im „Frühjahr“ nach Deutschland zu bringen - zumindest, wenn man vom kalendarischen Frühling ausgeht, der mit der Sommersonnenwende am 21. Juni endet. Zusammen mit Deutschland kommt der HomePod auch in Frankreich und Kanada auf den Markt.

Im Geschäft mit smarten Lautsprechern mit digitalen Assistenten an Bord führt mit Abstand der Vorreiter Amazon. Google und Apple sind auf Aufholjagd.

Apple hatte den HomePod mit seiner Assistenzsoftware Siri erstmals im Juni 2017 vorgestellt und wollte ihn ursprünglich noch bis Ende vergangenen Jahres herausbringen. Doch die Entwicklung dauerte länger und das Gerät kam in den USA erst im Februar in den Handel.

Foto: Christoph Schroeter 14 Bilder Amazon Echo Spot - der Alexa-Radiowecker im Test

Am Dienstag veröffentlichte Apple zudem eine neue Version seines iPhone-Betriebssystems iOS, die mehrere seit langem angekündigte Funktionen enthält.

Dazu gehören die Möglichkeit, die Nachrichten des Chat-Dienstes iMessage in den Online-Speicherdienst iCloud auszulagern, sowie AirPlay 2, eine verbesserte Software zur Übertragung von Musik und Video an andere Geräte. Außerdem können nun zwei HomePods zu einem Stereo-Paar zusammengeschaltet werden.

Apple verkaufte zum Start 600.000 HomePod-Lautsprecher

Apple hat in den ersten Wochen nach dem Marktstart nach Schätzungen von Marktforschern rund 600.000 Geräte von seinem vernetzten Lautsprecher verkauft. Klarer Spitzenreiter in dem Geschäft sei im vergangenen Quartal Amazon geblieben, berichtete die Analysefirma Strategy Analytics. Der Online-Händler habe rund vier Millionen Geräte von den verschiedenen Modellen seiner Echo-Lautsprecher mit der Assistenzsoftware Alexa abgesetzt.

Foto: The Mighty 127 Bilder Gadgets - diese Technik-Neuheiten will man haben

Das gab Amazon nach Berechnungen der Analysten einen Marktanteil von 43,6 Prozent. Auf Platz zwei (26,5 Prozent) sei Google mit 2,4 Millionen verkauften Lautsprechern im vergangenen Quartal. Der Internet-Konzern bietet genauso wie Amazon verschiedene Modelle seiner „Home“-Lautsprecher mit dem Google Assistant in unterschiedlichen Preislagen an.

Apple hingegen brachte Anfang Februar ein einziges HomePod-Modell zunächst nur in den USA, Australien und Großbritannien auf den Markt, das deutlich teurer als die meisten Konkurrenzgeräte ist.

Auf den dritten Platz in der Rangliste von Strategy kam knapp vor Apple der chinesische Alibaba-Konzern mit 700.000 verkauften smarten Lautsprechern. Chinesische Anbieter haben diesen Markt im Heimatland bisher weitgehend für sich.

Insgesamt wuchs der Markt für vernetzte Lautsprecher mit digitalen Assistenten Strategy Analytics zufolge auf 9,2 Millionen Geräte im ersten Quartal 2018 von 2,4 Millionen Stück ein Jahr zuvor. Damals dominierte Amazon nach ihren Berechnungen den Markt noch mit einem Aneil von fast 82 Prozent.

Foto: Amazon 4 Bilder Amazon Echo Look - Alexa fürs Schlafzimmer

(csr/dpa)