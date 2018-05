Android P, KI, Google Assistant: Was von der Google I/O 2018 zu erwarten ist

Was von der Google I/O 2018 zu erwarten ist

Mountain View Google lädt ab Dienstag zur I/O 2018, der hauseigenen Entwicklerkonferenz. Android P, künstliche Intelligenz, Konkurrenz für WhatsApp und Co - auch wenn über die Pläne bisher nicht viel durchsickerte, zeichnen sich die wichtigsten Themen klar ab.

Kurz nach Facebook und wenige Woche vor Apple lädt Google ab Dienstag Software-Entwickler und Partner in die Nähe seiner Zentrale nach Mountain View. Ein Überblick über die Themen :

<

p class="text">

Ein zentrales Thema bei den I/O-Konferenzen ist traditionell die Zukunft des meistgenutzten Smartphone-Betriebssystems. Google benennt die Versionen stets in alphabetischer Reihenfolge nach verschiedenen Süßigkeiten. Dieses Jahr steht Android P an - den genauen Namen kennt man noch nicht - aktuell ist "Oreo" an der Reihe.