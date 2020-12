600-Euro-Kopfhörer im Test : Apple Airpods Max - satter Sound in Alu-Schalen

Düsseldorf Nach dem Erfolg der Airpods-Ohrstöpsel geht Apple einen Schritt weiter. Die Airpods Max sollen mit hochwertigem Design und aufwendiger Technologie den Markt für große Kopfhörer aufmischen. Allerdings kosten sie satte 600 Euro.

Die Airpods Max leihen sich nur den Namen von den weißen Stöpseln, die in den vergangenen vier Jahren die Ohren vieler iPhone-Nutzer erobert haben. Doch der Max steckt nicht in den Ohren, sondern sitzt mit seinen zwei großen Aluminium-Schalen auf den Ohren.

Vom Funktionsumfang her ist das neue große Modell am nächsten an den Airpods Pro: Geräuschunterdrückung, ein Transparenz-Modus, mit dem man einige Umgebungsgeräusche reinlassen kann, 3D-Audio für Filme. Wie alle Airpods werden die Max-Kopfhörer mit dem Account des Nutzers verknüpft und sind damit praktisch nahtlos mit allen seinen Apple-Geräten via Bluetooth nutzbar.