Kolumne „Netzentdecker“: Gute Bots, schlechte Bots

Meinung Düsseldorf Wer oder was sind diese Bots eigentlich, von denen jetzt alle reden? Müssen wir uns schon wieder fürchten? Sicherheitshalber schon, meint unser Kolumnist.

Guten Tag. Raten Sie mal, wer diesen Text geschrieben hat: Wieder dieser Schumacher oder eine heiter-optimistische Software, nennen wir sie „Achim“, die jetzt an seiner Stelle arbeitet? Okay, ein etwas plumper Täuschungsversuch. Aber die Bots kommen. Duplex, die neue Bot-Software von Google, soll derartig echt klingen, dass selbst Profis keinen Unterschied mehr erkennen zwischen Mensch- und Maschinen-Text. Anlass genug für die Panik der Woche, denn einige Arbeitsplätze im Mediengewerbe dürften für immer frei werden.

Wer oder was sind diese Bots, von denen jetzt alle reden? Zunächst mal sind Bots – kommt von “Robots“, nicht von „Bottrop“ – weder gut noch böse, sondern elektronische Dienstboten, die uns Menschen das nächtelange Rumhängen im Netz ersparen, wenn wir mit verquollenen Augen nach einem Schnäppchenflug fahnden. Bots können in Telefon-Hotlines rumhängen oder die Einkaufsliste abarbeiten. Bots lassen sich allerdings auch zu miesen Zwecken abrichten. Mit einer Software für ein paar hundert Euro lassen sich Bots für 10.000 Twitter-Accounts steuern. Denn die kleinen, schlauen Programme können sich aufführen wie Facebook- oder Twitter-Nutzer, die „Likes“ verteilen, pesten, juxen, wüten, scharfrichtern. Was man halt so macht im Netz. Und da wird´s gespenstisch. Vor zwei Jahren verriet mir ein Politiker, dass angeblich über 200.000 Bots bereitstünden, um die Bundestagswahl zu manipulieren. Auftraggeber? Keine Ahnung. Ziel? Unklar. Zeitpunkt des Angriffs? Jederzeit. Welche Szenarien wären denkbar? Kandidaten könnten hochgelobt oder niedergemacht werden, etwa für ihren Auftritt im TV-Duell. So soll es bei Donald Trump gewesen sein. Emotional geladene Themen lassen sich überfallartig hochziehen. So soll es beim Brexit-Referendum gelaufen sein. Bis der Unfug als solcher identifiziert ist, kann eine Wahl längst entschieden sein.