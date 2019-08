Kolumne Netzentdecker : Drücken! Jetzt drücken!

Düsseldorf Zocken ist für Doofe, dachte unser Kolumnist, wenn er seine Söhne vor dem Bildschirm spielen sah. So einfach ist es nicht, lernte er in einer Nachhilfestunde. Und Fernsehen macht auch nicht immer klüger.

Ich werde meine beiden Söhne um Entschuldigung bitten. Ich habe ihnen Unrecht getan, wann immer ich mit besorgter Bildungsbürgermiene in der Tür stand, auf ihre Rücken blickte und Sätze sagte wie: „Draußen ist so schönes Wetter...“ oder: „Lies´ doch mal wieder ein Buch...“. Ohne aufzuschauen machten sie dann Geräusche, die besänftigend bis ungehalten klangen. Das Gewusel auf dem Bildschirm war attraktiver als der eigene Vater. Ich war eifersüchtig. Was haben Computerspiele, was ich nicht habe? Ich ging zurück vor den Fernseher. Seither will ich glauben, dass das Gezocke dumm und einsam macht. Familienrituale halt.