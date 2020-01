Kolumne „Netzentdecker“ : Die erlaubte Spionage

Düsseldorf Solange niemand über die Schulter lugt, fühlen wir uns beim Surfen im Netz allein. Von wegen. Dutzende digitaler Verfolger zeichnen jede unserer Bewegungen im Internet auf und tauschen untereinander alle Informationen aus.

Heute beginnen wir mit einer Schätzfrage: Wenn Sie – ja, genau Sie – eine völlig unverdächtige Webseite ansteuern, die Startseite Ihrer Lieblingszeitung zum Beispiel, wer erfährt davon? Klar, der Seitenbetreiber als Gastgeber, das ist verständlich. Aber wer noch? Mark Semmler hat seinen Laptop aufgeklappt und lässt ein Programm laufen, das sogenannte „Tracker“ identifiziert, also Verfolger, die sich an jede unserer digitalen Spuren heften.

Niemand surft so ganz allein, stets tragen wir diese kleinen Biester im Gepäck, die notieren und melden, wo wir uns gerade herumtreiben. In wenigen Sekunden erscheint auf Semmlers schwarzem Bildschirm ein Geflecht von Punkten und Linien, das immer dichter wird. Nein, dass ist nicht das ganze Internet, sondern allein unsere Spur, unser ganz individueller Weg durchs Netz mit allen Knoten, Weiterleitungen und Abzweigungen, von denen wir nicht einmal etwas ahnen. Etwa zwei bis drei Dutzend solcher Spione heften sich an jede unserer digitalen Bewegungen, ob im Dienst von Google, Facebook, Amazon oder als Teil von Apps.