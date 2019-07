Kolumne Netzentdecker : „Macht endlich Euren Job!“

Düsseldorf Aufruf zur Revolution. Wenn die Politik zu träge ist, um unsere Daten zurückzuerobern, müssen die Bürger selbst aktiv werden. Teil 2 des großen Sommergesprächs mit Ranga Yogeshwar.

Bitte was? Löschen ohne lesen? Ausgerechnet Ranga Yogeshwar, Wissenssammler und Wissensvermittler? Und wenn nun ein wirklich wichtiger Mensch was will, ein millionenschwerer Werbeauftrag winkt oder einfach nur Angst vor digitaler Einsamkeit droht? Egal: „Vielleicht erscheint Ihnen diese Handlungsweise radikal, doch in Zeiten der Dauererreichbarkeit sind mir Phasen der Fokussierung und des Abstands wichtig.“