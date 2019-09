Kolumne „Netzentdecker“ : Auf die Ohren

Düsseldorf Podcast verhält sich zu Radio wie YouTube zum Fernsehen: lustiger, derber, immer und überall zu haben. Klare Sache: Unser Kolumnist will jetzt auch Podcaster werden.

Podcast ist im Trend. Was neumodisch klingt, ist einfach nur Radio to go, schnell produziert, verbreitet und weltweit gehört wie „The Daily“ von der New York Times. „Fest und Flauschig“ von Jan Böhmermann und Olli Schulz führt hierzulande die Hitlisten an. Podcaster nerven nicht, wie manche Radiomenschen, mit staatstragender Künstlichkeit oder notorischer Aufgekratztheit, sondern beherrschen den Küchentisch-Talk, der vereinsamten Digitalmenschen einen Hauch von Heimeligkeit auf die Ohren zaubert. Befreit von leicht erregbaren Rundfunkräten findet hier das Deutliche und Derbe ebenso ein Zuhause wie Albernes und Abgedrehtes. Podcast verhält sich zu Radio wie YouTube zu TV – jünger, frecher, zugespitzter und überall zu hören, beim Joggen, beim Einschlafen, bei der Arbeit. Wer lauscht, hat die Augen frei und kann nebenbei was anderes erledigen.