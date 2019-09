Kolumne „Netzentdecker“ : Grundrecht auf Likes

Düsseldorf Likes bei Facebook oder Instagram sind eine wichtige digitale Währung. Merkwürdige Agenturen bieten im Internet Herzchen und Daumen zum Kauf an. Darf man das? Bestimmt nicht. Unser Kolumnist hat es dennoch gewagt.

Das Brutalste am digitalen Zeitalter ist die Ungerechtigkeit. Da rackert man sich ab für wegweisende Beiträge. Doch kein Schwein hält mal an, um zu lesen oder zu liken. Nehmen wir nur unser Netzentdecker-Interview mit dem charismatischen EU-Kommissar Günther Oettinger. Der Mann äußert sich kompetent zu Fake-News und Wahlmanipulationen und ist bekanntermaßen stets für einen Scherz gut. In den Tagesthemen hätte so ein Gespräch einige Millionen Zuschauer gefunden, auf dem Netzentdecker-Kanal bei YouTube waren es bislang 38 (achtunddreißig), also seit Mai etwa zwei pro Woche, wovon wohl die eine Hälfte von Oettingers Leuten stammte und die anderen von uns.