Kolumne Netzentdecker : „Verräter wider Willen“

Düsseldorf Wie gelingt das Überleben in der digitalisierten Welt? Unser Kolumnist bittet den klügsten Wissenschaftsjournalisten der Nation um Rat: Ranga Yogeshwar rät zu wachsamer Neugier und zu skeptischem Optimismus.

So haust also ein Privatgelehrter: im Regal eine Kachel vom Space Shuttle, in der Ecke eine Löt-Station, auf dem Schreibtisch spanische Zeitungen, die sein Buch Nächste Ausfahrt Zukunft feiern, auf dem Bildschirm Programmiersprache; der Hausherr baut gerade neuronale Netze nach. Hier wird gedacht, getüftelt, geforscht, geschrieben, gespielt. Das edle Smartphone liegt mit dem Display nach unten.

Müssen wir Angst haben, die Kontrolle über unser Leben an die Technik zu verlieren? Yogeshwar korrigiert: „Nicht Angst, aber Respekt. Wir leben in historischen Zeiten, in denen weite Teile unseres Lebens völlig neu definiert werden müssen.“ Es sei derzeit wie in der Goldgräber-Ära: Einige wilde Gesellen machten märchenhafte Vermögen, weil die Regelwerke fehlten. So wie früher, als jeder im Wilden Westen nach Öl bohren oder Gold schürfen konnte. Der Umgang mit Grund und Boden, mit Technologie und Profiten musste gesetzlich geordnet werden.