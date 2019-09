Kolumne „Netzentdecker“ : Lord of the Likes

Lord of the Likes

Ein Schild mit dem «Facebook-Like-Button» steht in der Facebook-Zentrale in Menlo Park (Symbolbild). Foto: dpa/Ben Margot

Düsseldorf Liken für Geld? Prima Sache. Unser Kolumnist hat sich als Klickworker verdingt, für zwei Cent pro Like. Ziemlich mühsam, diese digitalen Jobs.

Bitte nicht stören. Ich bin bei der Arbeit. Ich like soeben ein Portal für Wohnmobile, ein Nagelstudio in Charlottenburg, einen unterirdischen Bierkühler, Pferdefutter und eine Hundepension. Die ersten zehn Cent sind verdient. In etwa drei Minuten. Würde ich in diesem Tempo weiterliken, käme ich auf zwei Euro Stundenlohn. Aber ich darf nur 15 Likes die Stunde vergeben, sonst wird Facebook stutzig. Macht 30 Cent, in der Stunde. Für Klickarbeit gilt kein Mindestlohn.