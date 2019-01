Kolumne „Netzentdecker“: Warum Estland Digitalisierung kann - und Deutschland nicht

Düsseldorf Immer wieder wird Estland als Musterstaat für Digitalisierung genannt. Warum gelingt dem kleinen Land, womit wir Deutschen uns so schwer tun? Ein Erklärungsversuch von Netzentdecker Hajo Schumacher.

„Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden“, sagt die Kanzlerin. Nur unser Wohnzimmer nicht. Obgleich ich einen Highspeed-Vertrag mit dem führenden Netzanbieter bezahle, „kommt nicht genug aus der Dose“, sagt unser technikaffiner Freund, da müsse man nach Estland umziehen. Da schnurre das Netz. Wir wohnen übrigens nicht an einer Milchkanne, sondern vier Kilometer vom Dienstsitz der Kanzlerin entfernt.

Jede Woche schreibt Autor Hajo Schumacher an dieser Stelle über seine Entdeckungsreise in die digitale Welt.

Dort, im Kanzleramt, gibt es eine lustige Regel: Wer in einer Besprechung das E-Wort benutzt, muss fünf Euro ins Phrasenschwein bezahlen. Das E-Wort lautet „Estland“. Der kleine baltische Staat hat sich mit Island und Serbien zum digitalen Vorzeigeland der EU entwickelt. Helge Braun ächzt leise, wenn er das E-Wort hört. Braun ist Kanzleramtsminister und nebenbei oberster Digitalisierer Deutschlands. Merkels Mann fürs Internet verbreitet eine dalailamahafte Gelassenheit. Ihm geht es wie dem Bahnchef: Er soll in Rekordzeit richten, was seit Jahrzehnten ruckelt. Hart, aber unfair. So wie der Estland-Vergleich, findet Helge Braun.