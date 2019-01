Neue Kolumne „Netzentdecker“: Hajo Schumacher entdeckt die digitale Welt

Düsseldorf Datenklau, Lügen, digitale Hysterie. Aber auch Kontakte, Wissen, Navi. Unser Kolumnist schwankt zwischen Internet-Skepsis und der Angst, den Anschluss zu verpassen. Höchste Zeit für einen historischen Entschluss: Er will endlich die neue Technik kapieren.

Neulich habe ich in einer Redaktion den jungen Menschen verstohlen über die Schulter geblickt. Was zum Teufel treiben die an den Bildschirmen? Was ist aus meinem Beruf geworden, den ich mit Zeilenpapier und Schreibmaschine gelernt habe? Kann ich mich halbwegs analog in die Rente retten? Nichts da. Dieses Internet geht nicht mehr weg. Und ihm ist egal, ob und wie ich mitmache. Womöglich berichte ich bald nicht mehr über Millionen Arbeitsnehmer, deren Fähigkeiten nicht genügen, sondern gehöre dazu.

Grundsatzfrage: Will ich meine Restlaufzeit als verschrobener Analog-Ötzi verbringen? Oder greife ich noch mal an, wie Rocky? Dazu müsste ich mir zunächst eingestehen, dass ich, der Babyboomer aus dem geburtenstarken Jahrgang 1964, ein digitaler Analphabet bin, was für Herren in den besten Jahren eine gewaltige Hürde bedeutet. Aber Konfuzius sagt: Der beste Moment, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Der zweitbeste ist heute. Ich werde also Nachhilfe nehmen: Wie schütze ich meine Daten, was weiß Google, wie wird in meinem Job künftig gearbeitet, was ist so spannend an Computerspielen, wie geht Programmieren, wie rette ich meine Digital-Life-Balance und wie, verdammt, bekomme ich endlich Ordnung in meine Musik- und Fotohalden?