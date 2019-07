Nach Störungen am Mittwoch : Whatsapp, Facebook und Instagram funktionieren wieder

Nach Störungen am Mittwoch

Düsseldorf Am Mittwoch war es zu großen Störungen bei Whatsapp, Facebook und Instagram gekommen. Auch Twitter war betroffen. Am frühen Donnerstagmorgen liefen die Dienste wieder ohne Probleme.

Technische Störungen bei Facebook, Instagram und Whatsapp sind in der Nacht zum Donnerstag weitestgehend behoben worden. Die Probleme waren nach Darstellung der Website „allestörungen.de“ in den frühen Morgenstunden gelöst. Alle drei Dienste gehören zum Facebook-Konzern.

Laut der Website „allestörungen.de“ waren besonders Nutzer in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten betroffen. Außerdem wurden Störungen an der Ostküste der USA sowie in Teilen Südeuropas und Südamerikas gemeldet.