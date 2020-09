Nach Probealarm : App NINA funktioniert bei vielen nicht - Warnmeldung kam verspätet

Bonn Beim ersten bundesweiten Probealarm am Donnerstag ist die Warn-App NINA bei vielen Nutzern zunächst still geblieben. Erst mit Verzögerung kam die Warnmeldung.

Mit einem bundesweiten Probealarm haben die Behörden in Deutschland am Donnerstag den Ernstfall getestet. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe veröffentlichte dazu am Vormittag eine amtliche Meldung zu dem Probealarm. Diese wurde etwa eine halbe Stunde später verbreitet, als es zunächst angekündigt worden war. Etwa zehn Minuten später folgte die Mitteilung für die Probeentwarnung.